Partie de Guyane, Soyouz met sur orbite un satellite militaire émirati

Le satellite doit répondre aux besoins des forces armées des Emirats Arabes Unis et fournir des images au marché commercial.

FalconEye a été fabriqué par le consortium mené par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space.

Désormais rebaptisé FalconEye, c’est ce satellite qui a donc décollé mardi soir de Guyane à bord d’une fusée Soyouz, réputée plus fiable que Vega dont deux des trois dernières missions se sont soldées par des échecs, la dernière après un décollage le dimanche 15 novembre 2020 en soirée de Kourou, avec à la clef une nouvelle sortie de trajectoire, cette fois plus tardive que celle de juillet 2019.

Initialement dénommé FalconEye 2, le satellite militaire embarqué par Soyouz faisait partie d’un programme prévoyant la mise en orbite de deux satellites militaire des forces armées des Emirats Arabes Unis (FalconEye 1 et 2).

Le lanceur a mis près d’une heure (58 minutes et 45 secondes) après son décollage, à 22H33 heures locales (02H33 heure de Paris, 01H33 GMT) pour atteindre l’altitude d’orbite du satellite, situé à 611km du sol.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.