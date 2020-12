Pays-Bas: Trois blessés dans une attaque au couteau (police)

Interrogée par l’AFP sur la possible piste terroriste, la porte-parole de la police a indiqué qu’il n’y a, « pour l’instant, aucun motif » connu.

Selon la police, les services de secours ont, dans un premier temps, reçu le signalement d’une attaque au couteau et d’un incendie dans le supermarché du Grote Markt.

Trois personnes ont été blessées mercredi au cours d’une attaque au couteau et d’un incendie dans un supermarché de la principale rue commerçante de La Haye, indique la police néerlandaise.

