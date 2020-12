Possible financement libyen: nouvel interrogatoire de l’ex-bras droit de Sarkozy

Claude Guéant était ressorti de leur bureau avec une liste de nouvelles charges qu’il conteste formellement dont le « recel de détournements de fonds publics » et la « complicité de financement illégal de campagne électorale ».

Le 11 septembre 2018, les juges avaient aggravé les chefs d’inculpation contre M. Guéant, le soupçonnant d’être impliqué dans un « pacte de corruption » entre le régime libyen et M. Sarkozy.

M. Guéant le justifie par la vente de deux tableaux flamands, sans avoir convaincu les enquêteurs qui soupçonnent que l’argent provient de fonds libyens, via des intermédiaires tels qu’Alexandre Djouhri, autre protagoniste du dossier.

M. Guéant, mis en examen notamment pour « corruption » mais qui n’avait plus été interrogé depuis deux ans, est arrivé vers 9H20 (8H20 GMT) accompagné de son avocat.

L’ancien ministre français Claude Guéant est arrivé mercredi au tribunal judiciaire de Paris pour être à nouveau entendu par la juge d’instruction chargée de l’enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, a constaté une journaliste de l’AFP.

