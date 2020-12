Possible mise à l’isolement des Français partis skier à l’étranger (Premier ministre)

Le chef du gouvernement a précisé qu’il aurait préféré « une harmonisation européenne » sur la questions de l’ouverture des stations de skis, mais que si la France, l’Italie et l’Allemagne se sont « alignées » sur une fermeture, « les Espagnols et les Suisses à ce jour ne s’orientent pas vers ces décisions ».

Le président Emmanuel Macron a annoncé mardi, sans donner de détails, qu’il envisageait de prendre « des mesures restrictives et dissuasives » pour empêcher les Français d’aller skier à l’étranger, notamment en Suisse, pendant les fêtes de fin d’année, alors que les remontées mécaniques seront fermées en France.

Interrogé pour plus de précisions, les services du Premier ministre ont indiqué: « c’est à la main des préfets », et « cela ne concerne pas les travailleurs transfrontaliers ».

Pour « empêcher les Français d’aller se contaminer dans les stations » de ski des pays limitrophes comme la Suisse ou l’Espagne, qui gardent leurs stations de ski ouvertes, « on va instaurer une quarantaine », a indiqué le Premier ministre, sur les antennes de BFM TV/RMC, avec « des contrôles aléatoires à la frontière ».

Le gouvernement français envisage de mettre en place une période d’isolement de sept jours pour les Français qui seront allés skier à l’étranger pendant les fêtes, avec des contrôles aléatoires aux frontières de l’Espagne et de la Suisse, a affirmé mercredi le Premier ministre Jean Castex.

