Suicide dans l’armée allemande après l’ouverture d’une enquête sur « des citoyens du Reich »

L’une des quatre compagnies des forces spéciales avait été accusée de s’être trop émancipée du reste de l’armée, favorisant la mise en place de « dirigeants toxiques » et la diffusion « d’idées extrémistes », selon un rapport explosif.

Un « Reichsbürger » a été condamné à la perpétuité pour avoir tué en 2016 un policier venu l’interpeller et saisir des armes.

Ils ne paient pas d’impôts, ni amendes ou cotisations sociales, se fabriquent leurs propres papiers d’identité et réinventent les plaques d’immatriculation de leurs véhicules.

Les « Reichsbürger » (citoyens du Reich) ont pour point commun de refuser l’existence de la République fédérale d’Allemagne (RFA). Ils ne reconnaissent pas ses institutions et n’obéissent pas à la police.

« Les ennemis de la Constitution ne sont pas autorisés dans la Bundeswehr. L’extrémisme et le manque de loyauté envers les valeurs communes est et reste incompatible avec notre mission », avait déclaré la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer.

Le ministère de la Défense avait indiqué la veille avoir interrogé huit personnes mardi, appartenant toutes au bureau régional d’Ulm, et « suspectées d’appartenir à la mouvance des citoyens du Reich », groupe hétérogène mêlant néonazis, nostalgiques du Kaiser et complotistes.

