Thaïlande: le Premier ministre peut rester au pouvoir (Cour constitutionnelle)

Elle devait se tenir devant la Cour constitutionnelle, mais les protestataires ont préféré la déplacer dans un endroit moins sensible.

Depuis l’été, des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie réclament le départ du Premier ministre ainsi qu’une réécriture de la Constitution, jugée trop favorable à l’armée, et une réforme en profondeur de la monarchie, intouchable il y a encore peu.

Cette décision et « toutes celles prises contre les forces d’opposition depuis des années (...) ajoutent au sentiment croissant d’injustice » et pourrait encore exacerber les tensions dans le royaume, a-t-il averti.

La Cour constitutionnelle thaïlandaise a décidé mercredi que le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha, dont des dizaines de milliers de manifestants réclament la démission depuis des mois, pouvait rester au pouvoir, rejetant une plainte dont elle était saisie sur un possible conflit d’intérêt.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.