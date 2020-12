USA: enquête sur une présumée corruption pour obtenir la grâce présidentielle

Le président sortant a accordé des grâces ou des réductions de peine à plusieurs alliés politiques, dont son ancien conseiller de campagne Roger Stone, un ex-shérif controversé de l’Arizona Joe Arpaio, et le militant républicain Dinesh D’Souza.

Mais le document a été révélé dans une période délicate aux Etats-Unis, alors qu’on y spécule sur le fait que Donald Trump - auquel il reste six semaines à la Maison Blanche après avoir perdu l’élection du 3 novembre - pourrait accorder la grâce présidentielle à davantage de personnes, après en avoir fait bénéficier son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn mercredi dernier.

Le document n’indique pas quand les actions en cause ont eu lieu. Et dans les parties où les noms n’ont pas été expurgés, il n’y a aucune référence au président actuel, Donald Trump, ni à sa campagne.

Selon le rapport, les lobbyistes et avocats auraient contacté les responsables de la Maison Blanche pour demander une grâce ou un sursis présidentiel, en citant les « contributions substantielles à la campagne effectuées par le passé » et les « contributions politiques importantes prévues » par un donateur.

Ce système, qui fait l’objet d’une enquête depuis au moins le mois d’août, semble impliquer des lobbyistes et des avocats, un riche donateur ayant financé des campagnes politiques ainsi qu’une personne qui se trouve ou se trouvait en prison et compte sur une intervention présidentielle.

Le document - qui traite de la légalité de la recherche des communications et des dispositifs électroniques des individus, y compris les avocats - ne permet pas d’identifier des personnes, les noms ayant été caviardés.

