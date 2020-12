Vaccin anti-Covid au Royaume-Uni: c’est grâce au Brexit, selon Londres

Le ministre britannique de la Santé a assuré mercredi que le Brexit avait permis au Royaume-Uni d’être le premier pays occidental à autoriser un vaccin contre le nouveau coronavirus, une affirmation qui a valu à Londres des critiques de nationalisme pharmaceutique.

« Alors que jusqu’à plus tôt cette année nous étions dans l’Agence européenne du médicament, grâce au Brexit nous avons pu prendre une décision (...) fondée sur le régulateur britannique, (...) et non au rythme des Européens, qui avancent un peu plus lentement », a affirmé le ministre de la Santé, Matt Hancock, après le feu vert donné au vaccin de l’alliance germano-américaine Pfizer/BioNTech.

« Nous faisons tous les mêmes contrôles de sécurité et suivons les mêmes procédures, mais nous avons pu accélérer la manière dont ils sont faits grâce au Brexit », a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier dernier, mais reste soumis aux règles européennes, dont la législation pharmaceutique, durant une période de transition s’achevant à la fin de l’année.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est gardé de relayer les propos de son ministre de la Santé, assurant lors d’une conférence de presse que les vaccins en développement contre le Covid-19 étaient le fruit d’« efforts mondiaux »: « c’est vraiment quelque chose d’international ».

En raison du Brexit, l’Agence européenne du médicament (AEM), chargée d’autoriser et de contrôler les médicaments dans l’UE, a déménagé de Londres à Amsterdam en mars 2019 avec ses 900 employés.

Dans un communiqué, l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a également nuancé ces propos, soulignant que la législation européenne permettait au Royaume-Uni d’accorder une autorisation temporaire en raison du « besoin en termes de santé publique ».

« Nous avons pu annoncer la fourniture de ce vaccin en vertu de clauses de la législation européenne qui existent jusqu’au 1er janvier », a précisé June Raine, la directrice de la MHRA lors d’une conférence de presse.

- « Effort international » -

Sur Twitter, le ministre des Entreprises, Alok Sharma, s’était lui félicité que le Royaume-Uni ait été « le premier pays » à avoir signé un accord avec Pfizer/BioNTech et à distribuer leur vaccin. « Dans les années à venir, nous nous souviendrons de ce moment comme du jour où le Royaume-Uni a mené la charge de l’humanité contre cette maladie », a-t-il insisté.

Cette affirmation triomphante est mal passée auprès d’Andreas Michaelis, l’ambassadeur d’Allemagne au Royaume-Uni: « Pourquoi est-il si difficile de reconnaître cette importante avancée comme un grand succès et effort international? »

« L’important n’est pas d’être le premier, mais d’avoir un vaccin sûr et efficace », a abondé le ministre allemand de la Santé Jens Spahn, soulignant que contrairement aux Européens, Londres avait opté pour une autorisation d’utilisation d’urgence.

De plus, expliquer le « succès » britannique par le Brexit est un peu court car la biotech allemande BioNTech a été « financée par l’UE », a-t-il ajouté.

Londres et les Européens sont à cran, engagés dans d’intenses négociations pour tenter de définir leur nouvelle relation commerciale à partir du 1er janvier.

En cas d’échec ou de perturbations à la frontière, le vaccin Pfizer/BioNTech, fabriqué en Belgique, pourra être acheminé par avion, avait indiqué Matt Hancock jeudi sur la BBC.

Pfizer/BioNTech a déposé la demande d’autorisation conditionnelle de son vaccin dans l’UE auprès de l’AEM, qui s’est donné jusqu’au 29 décembre « au plus tard » pour se prononcer.

mpa/gmo/ial/