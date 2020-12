Virus: le voyagiste TUI obtient un nouveau paquet d’aides de 1,8 mrd d’euros

Et la légère reprise entamée cet été a été stoppée en plein vol par la seconde vague épidémique.

Le voyagiste bénéficiera également d’une hausse de 500 millions d’euros de son capital par des actionnaires et banques d’investissement.

Cette fois ci, Berlin a débloqué 1,3 milliard d’euros, sous la forme de ligne de crédit à la banque publique KFW (200 millions), de participation sans droit de vote au capital (700 millions), et de garantie de crédit (400 millions).

Le groupe « s’est mis d’accord avec des actionnaires, des banques, et le gouvernement fédéral sur un programme de 1,8 milliard d’euros (...) pour sécuriser des liquidité contre la pandémie en 2021 », a affirmé le voyagiste dans un communiqué.

Le numéro 1 mondial du tourisme TUI va bénéficier d’un nouveau programme d’aide à hauteur de 1,8 milliard d’euros de la part de l’Etat allemand et d’investisseurs privés pour affronter la pandémie de Covid-19, ont annoncé le gouvernement et l’entreprise mercredi.

