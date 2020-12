Voyages et ski: un risque limité mais l’UE appelle à ne pas relâcher la discipline

L’Autriche, première destination de ski d’Europe, prévoit d’autoriser à nouveau le ski à compter du 24 décembre, tout en laissant fermés les hôtels et en exigeant une quarantaine des visiteurs venant d’une zone « à risque ».

Le traçage est une méthode plus appropriée, a observé la Commission, appelant les Etats à soutenir le développement d’un formulaire numérique de localisation commun et à rejoindre une plateforme d’échange d’informations conçue par l’EASA pour les déplacements de fin d’année.

De leur côté, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), deux agences de l’UE, ont estimé mercredi qu’il n’était pas justifié d’exiger un test préalable ou une quarantaine pour les passagers de vols entre deux zones de « situation épidémiologique similaire » au sein de l’UE.

Et d’avancer cette statistique: « Toutes les 17 secondes, une personne décède dans l’UE à cause du Covid-19 ».

Elle suggère également d’« encourager les employeurs à permettre le télétravail depuis le lieu où doivent se dérouler les fêtes de fin d’année (de l’employé) quelques jours avant et après » pour permettre une semaine de quarantaine avant des rassemblements familiaux et avant de revenir au travail.

La Commission recommande aux Etats une « communication claire » des obligations de quarantaine pour les voyageurs (« proportionnées » et « non-discriminatoires »), ainsi qu’une augmentation des capacités des transports publics pour « réduire l’encombrement » en cas de fréquentation accrue.

Alors que l’Europe apparaît divisée sur la conduite à tenir concernant les sports d’hiver et les voyages durant les vacances de fin d’année, la Commission européenne recommande une « approche coordonnée » entre les Vingt-Sept pour « des voyages sûrs ».

A quelques semaines des vacances de Noël, Bruxelles a appelé mercredi à ne pas relâcher la discipline face au Covid-19, tout en reconnaissant que les voyages transfrontaliers et vols au sein de l’UE n’étaient pas « un facteur de risque supplémentaire » en raison de la large propagation du virus.

