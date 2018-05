Des manifestants du 1er Mai jugés pour port de K-Way noir

Le 1er Mai, en guise de tenue sombre, T. porte un tee-shirt blanc à l’effigie « d’un vieux groupe de musique, les Beastie Boys », explique-t-il à la barre. Un haut de survêtement turquoise et un bas de treillis complètent la panoplie. Si les tenues sont inspectées à la barre, c’est que le détail a son importance. Depuis la veille, au Palais de justice de Paris, on défère pour port de K-Way Decathlon ou de « lunettes de plongée », s’indigne maître Mechin. Chaque manifestant du 1er Mai est suspecté d’appartenir au Black Bloc, le cortège de tête qui s’est fait remarquer pour ses affrontements avec la police et différentes dégradations ce lundi. En termes juridiques, on leur reproche d’« avoir participé sciemment à un groupement, même temporaire, en vue de commettre des dégradations. En l’espèce caractérisée par… » une tenue sombre. Parfois accommodé d’un sac à dos garni. De quoi ? L’un avait une massette, pour emprunter un pavé à la chaussée, suppose-t-on. Un second y stockait une bouteille. Quant aux autres, les dossiers sont désespérément vides : des tracts ou des dosettes de sérum physiologique sont convoqués en guise de preuve. « Heureusement, on obtient souvent des relaxes », soupire maître Kornman.