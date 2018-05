Le nombre de morts de la Méditerranée est estimé à 35 000 entre 2000 et 2016 par le projet The Migrants’ Files ; à 40 000 depuis le début des années 1990 par Olivier Clochard, du projet Migrinter de l’université de Poitiers. Mais la plupart des victimes ne sont jamais retrouvées. Le chalutier bleu – qui a coulé au large de la Libye en avril 2015, et qui transportait près de 800 personnes – représente un cas exceptionnel : a priori, presque tous les corps ont été récupérés.