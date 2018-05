Les podcasts francophones à la conquête du monde

Les podcasts, contraction d’« iPod » et de « broadcast » (diffusion, en anglais), font battre leur cœur et les claviers des rédactions qui multiplient les articles liés à cet engouement pour le « Web sonore ». Le Monde va même jusqu’à comparer l’effervescence actuelle à « l’époque des radios libres dans les années 1980 ». Et pour cause : aujourd’hui, le podcast ne se définit plus seulement comme la réécoute d’émissions diffusées sur les ondes par les grandes stations FM, mais aussi – c’est là tout l’enjeu – comme une production à part entière, disponible gratuitement sur Internet, à portée d’écran tactile sur les smartphones et enceintes connectées.