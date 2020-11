Coups de canon et défilés militaires: John Magufuli prête à nouveau serment en Tanzanie

Le président John Magufuli a prêté serment jeudi pour un second mandat à la tête de la Tanzanie, après sa victoire écrasante à l’élection présidentielle du 28 octobre, que l’opposition a qualifiée de parodie de scrutin.Défilés militaires, coups de canon, chanteurs populaires et milliers de supporters: la cérémonie d’investiture de M. Magufuli s’est tenue devant une foule compacte, ne portant pas de masque, réunie à l’intérieur et à l’extérieur du stade national Jamhuri, à Dodoma, la capitale.