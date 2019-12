Dans le cortège parisien, une kyrielle de mécontentements sociaux

5 décembre 2019 Par Par Agence Reuters

"Aujourd'hui dans la rue, demain on continue" : des enseignants aux pompiers en passant par des "Gilets jaunes", des étudiants, des policiers et des personnels hospitaliers, des dizaines de milliers de personnes ont défilé jeudi à Paris pour dire non à la réforme des retraites mais plus largement à la politique économique et sociale d'Emmanuel Macron.