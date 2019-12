Japon: Déclin des dépenses des ménages à un plus bas de plus de 3 ans

6 décembre 2019 Par Par Agence Reuters

Les dépenses des ménages japonais ont décliné en octobre à un plus bas de plus de trois ans, alors que les consommateurs ont restreint leurs achats après l'entrée en vigueur d'une hausse de la TVA et que des catastrophes naturelles ont perturbé l'activité des commerces.