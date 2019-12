Echange de prisonniers entre les Etats-Unis et l'Iran

7 décembre 2019 Par Par Agence Reuters

Les Etats-Unis et l'Iran ont annoncé samedi la libération de Xiyue Wang, un sino-américain détenu depuis trois ans en Iran, et de Massoud Soleimani, un Iranien arrêté aux Etats-Unis, rare acte de coopération entre Washington et Téhéran, dont les relations se sont de nouveau envenimées depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison blanche.