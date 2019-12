Poutine et Zelenski à Paris pour conforter les avancées en Ukraine

8 décembre 2019 Par Par Agence Reuters

Pour la première fois depuis 2016, les présidents russe et ukrainien se retrouvent lundi à Paris pour une réunion en "format Normandie" sous médiation franco-allemande afin de conforter les avancées destinées à parvenir à un règlement du conflit vieux de plus de cinq ans dans l'est de l'Ukraine.