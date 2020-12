Financement libyen: un ancien ministre français mis en examen

L’ancien ministre français de l’Intérieur Brice Hortefeux a été inculpé mardi pour « financement illégal de campagne électorale » et « association de malfaiteurs » dans l’enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, a indiqué à l’AFP son avocat, Me Jean-Yves Dupeux.