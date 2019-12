Sanna Marin devient la plus jeune Première ministre de Finlande

9 décembre 2019 Par Par Agence Reuters

Sanna Marin est devenue dimanche, à 34 ans, la plus jeune Première ministre de Finlande et l'une des plus jeunes dirigeantes au monde après avoir été élue de justesse par son parti social-démocrate (SPD) en remplacement du chef du gouvernement sortant Antti Rinne.