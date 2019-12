Une fusillade fait six morts dans un hôpital tchèque

10 décembre 2019 Par Par Agence Reuters

Un homme a ouvert le feu mardi matin dans un hôpital d'Ostrava, dans l'est de la République tchèque, tuant six personnes, et s'est suicidé alors qu'il était pris en chasse par la police, ont annoncé les autorités.