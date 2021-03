Huile de palme : demande d’étude écologique plus poussée pour une raffinerie de Total

La compagnie pétrolière française Total doit étendre à l’Asie l’étude d’impact de sa raffinerie d’agrocarburants de La Mède, près de Marseille, responsable de plus de la moitié des importations d’huile de palme de France et de plus de 20% des importations européennes, a recommandé jeudi le rapporteur public au tribunal administratif.