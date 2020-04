Coronavirus: les Etats-Unis deviennent le pays le plus touché au monde avec 18.860 morts (Johns Hopkins)

Samedi, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que les écoles publiques resteraient fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire.

L’Etat de New York est l’épicentre de la pandémie aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis sont aussi le pays le plus touché par les contaminations avec plus de 500.000 personnes atteintes.

Les Etats-Unis sont devenus samedi le pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus en enregistrant 18.860 décès, dépassant ainsi l’Italie, selon le comptage de référence de l’université Johns Hopkins.

