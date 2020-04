Coronavirus: près de 10.000 morts au Royaume-Uni

Le dirigeant conservateur de 55 ans est depuis sorti des soins intensifs et a été placé jeudi « sous surveillance étroite pendant la phase initiale de sa guérison ». Il « continue de faire de très grands progrès », a affirmé samedi un porte-parole.

Le pays, qui avait tardé à suivre ses voisins en termes de confinement, est désormais l’un des plus violemment touchés en Europe. L’épidémie n’a pas épargné les sommets de l’Etat, amenant le Premier ministre Boris Johnson à être hospitalisé en soins intensifs lundi.

« Aussi chaud que soit le temps, aussi tentant soit votre parc ou votre plage, il faut que tout le monde reste chez soi », a martelé vendredi le ministre de la Santé Matt Hancock. « Parce que dans les hôpitaux du pays, les personnels du service public de santé se battent jour et nuit pour permettre aux personnes désespérément malades de respirer ».

