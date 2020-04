« Le fait (...) que nous soyons disposés à travailler ensemble pour coordonner immédiatement nos efforts, collecter des données pour savoir comment faire pour trouver cette stabilité, marque un grand pas en avant. Ce n’est pas encore là où on voudrait être mais c’est certainement un pas dans la bonne direction », a-t-il estimé.

Il a qualifié de « succès » la réunion par visioconférence, du simple fait qu’elle ait eu lieu, ajoutant que « les pays du G20 partagent vraiment une compréhension que la sécurité et la prospérité économique de nos peuples est liée à un marché de l’énergie qui fonctionne bien et (qui est) stable ».

« A cette étape-ci, il s’agissait vraiment de discuter d’une politique et d’un engagement collectif pour utiliser tous les outils disponibles pour améliorer la stabilité. Nous avons créé un groupe de travail qui sera chargé d’assurer et de faire rapport sur des éléments de réponse coordonnés », a-t-il précisé.

