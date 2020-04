RDC: liberté provisoire rejetée pour un proche tout-puissant du président

En dépit de son titre de directeur de cabinet, M. Kamerhe est bien plus qu’un simple collaborateur du chef de l’Etat.

L’ordonnance cite aussi une autre entreprise qui a reçu « 10 millions de dollars pour la fourniture de médicaments alors que cette dernière n’est pas du domaine pharmaceutique et tient juste une quincaillerie ».

Ces travaux sont principalement les fameux « sauts-de-mouton » (ponts routiers) et des logements sociaux.

Il avait été conduit à la prison centrale dès mercredi après six heures d’audition par le parquet.

La justice congolaise a rejeté samedi une demande de remise en liberté provisoire de Vital Kamerhe, le tout-puissant directeur de cabinet et principal allié politique du président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, inculpé pour détournement de fonds.

