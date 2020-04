Sécurité routière: avec le confinement, le nombre de morts sur les routes en baisse de 39,6% en mars

Entre le 30 mars et le 5 avril, les radars ont enregistré une augmentation de 12% de ce type d’infractions, par rapport à la dernière semaine avant le confinement (9 au 15 mars).

Ces chiffres exceptionnellement bas profitent en particulier aux piétons et aux cyclistes, bien moins présents sur la voie publique en cette période.

