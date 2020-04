Virus: la Bulgarie veut rejoindre au plus vite la zone euro pour bénéficier de prêts

La Bulgarie doit adhérer à l’Union bancaire en même temps qu’au mécanisme ERM II. Créée en 2012, l’Union bancaire surveille les principaux établissements bancaires de la zone euro et doit résoudre les défaillances des banques en difficulté.

En 2019, la Banque centrale européenne (BCE) avait recommandé une augmentation du capital de deux banques bulgares, afin d’assurer leur viabilité en cas de crise financière. Le premier de ces établissements a rempli ses objectifs. Le second doit le faire « dans les prochaines semaines », a précisé M. Goranov.

Pays le plus pauvre de l’Union européenne (UE), la Bulgarie respecte depuis 1997 un mécanisme d’austérité au sein duquel sa devise, le lev, est rattachée à l’euro à un cours fixe. Ses indices macroéconomiques sont stables.

Adhérer au mécanisme ERM II, sas d’intégration à la zone euro, est « la seule marche à suivre pour que notre pays sorte de la crise », a souligné M. Borissov. « Nous continuons à suivre le plan adopté et nous avons reçu des assurances de nos partenaires », a déclaré samedi le ministre des Finances Vladislav Goranov.

« Ceux qui sont dans la zone euro auront des milliards à leur disposition », a souligné samedi le Premier ministre Boïko Borissov lors d’une conférence de presse à Sofia. Il souhaite que Sofia dépose sa candidature dès la fin du mois d’avril et non en juillet comme prévu.

La Bulgarie souhaite accélérer de plusieurs mois son processus d’adhésion à la zone euro pour obtenir des prêts accordés seulement aux pays membres et destinés à surmonter la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus.

