La présidente du RN Marine Le Pen a estimé jeudi que sa nièce et ancienne députée du parti Marion Maréchal était tombée dans le « piège » des « indigénistes » et des « racialistes » en affirmant qu’elle n’avait « pas à s’excuser en tant que blanche et en tant que Française » pour la mort de George Floyd et d’Adama Traoré.