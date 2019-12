La Chine, pays le plus répressif envers les journalistes en 2019, selon un rapport du CPJ

11 décembre 2019 Par Par Agence Reuters

La Chine a emprisonné au moins 48 journalistes cette année, plus que tout autre pays au monde, et remplace la Turquie en tête de la liste noire des Etats les plus répressifs envers la profession, selon un rapport du Comité de protection des journalistes (CPJ) publié mercredi.