Élections aux CA de la SNCF: CGT et Unsa ex aequo en nombre d’élus

La CGT-Cheminots et l’Unsa ferroviaire, en tête ex aequo, ont remporté chacune cinq sièges de représentants des salariés à pourvoir dans quatre conseils d’administration (CA) de la SNCF, lors d’élections closes jeudi, et l’Unsa est le seul syndicat représenté dans toutes ces instances, selon les résultats électoraux publiés vendredi par la direction.