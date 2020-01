Retraites: trafic SNCF et RATP en "amélioration" lundi

Le trafic ferroviaire sera "en amélioration" lundi pour la 40e journée de grève contre le projet de réforme des retraites, avec en moyenne 8 TGV sur 10 sur la France et 7 Intercités sur 10, tandis que les RER A et B circuleront à raison d'un train sur deux toute la journée, ont annoncé dimanche la SNCF et la RATP.