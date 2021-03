D’influents démocrates appellent à leur tour le gouverneur de New York à démissionner

Le nombre d’influents élus démocrates appelant le gouverneur de New York à démissionner ne cesse d’augmenter: vendredi, c’est la jeune star de l’aile gauche du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, et le très expérimenté Jerry Nadler qui ont demandé le départ d’Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel et d’attouchement.