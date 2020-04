Afghanistan: les talibans s’apprêtent à relâcher 20 prisonniers

Cet accord américano-taliban, non ratifié par Kaboul, prévoit également l’échange de 5.000 talibans prisonniers contre 1.000 membres des forces afghanes détenus par les insurgés.

Dans ce texte, les Etats-Unis ont promis un retrait des forces étrangères d’Afghanistan sous 14 mois, à condition que les talibans respectent des engagements sécuritaires et participent à des négociations de paix avec les autorités de Kaboul visant à définir l’avenir du pays.

L’annonce des talibans fait aussi suite à une rencontre, vendredi soir, entre le commandant des forces américaines en Afghanistan et des dirigeants talibans au sujet d’une réduction des violences qui continuent malgré la signature d’un accord entre Washington et les insurgés en février.

