Chine: record de nouveaux cas importés de Covid-19

De nombreux codes sont finalement repassés de l’orange au vert dans l’après-midi, semblant indiquer qu’il s’agissait apparemment d’un problème informatique et non d’une volonté délibérée de Pékin de placer en quarantaine les étrangers de la ville.

Le bilan officiel s’établit donc à 82.052 personnes contaminées par le nouveau coronavirus dans le pays depuis le début de l’épidémie, et 3.339 morts.

La Chine a annoncé dimanche 97 nouveaux « cas importés » de contamination au nouveau coronavirus, c’est-à-dire dus à des personnes arrivant de l’étranger, un niveau jamais atteint depuis début mars et la publication de ce décompte.

