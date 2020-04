Coronavirus: Boris Jonhson est sorti de l’hôpital

Diagnostiqué positif au Covid-19 le 27 mars, Boris Johnson était à ce jour le seul chef de gouvernement d’une grande puissance à avoir été contaminé par la virus, qui a fait presque 10.000 morts au Royaume-Uni, un des pays européens les plus durement touchés.

Depuis, il se remettait à l’hôpital, en faisant des sudokus et en regardant des films, comme la comédie romantique Love Actually, ou en lisant Tintin, selon la presse britannique. Sa fiancée de 32 ans, Carrie Symonds, enceinte, lui a envoyé des copies de ses échographies pour lui remonter le moral.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.