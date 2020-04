Coronavirus en France: 14.393 décès depuis le début de l’épidémie (officiel)

Dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et autres établissements médico-sociaux, 5.140 décès rattachés au Covid-19 sont à déplorer depuis le 1er mars, souligne encore le communiqué.

« Nous devons rester vigilants car les services hospitaliers et de réanimation prennent en charge de très nombreux patients », insiste la DGS, alors que la France compte encore 6.845 cas graves.

Dans les dernières 24 heures, la maladie a fait 315 morts supplémentaires en milieu hospitalier. Un chiffre en baisse: après un pic à 605 morts lundi --le plus haut niveau enregistré jusqu’ici en France -- le nombre quotidien de décès annoncé dimanche en milieu hospitalier est le plus bas, pour 24 heures, depuis le 29 mars.

L’épidémie de coronavirus « se poursuit de façon dynamique » et a fait 14.393 morts en France, avec 315 décès de plus en 24 heures dans les hôpitaux, a indiqué dimanche la Direction générale de le Santé dans un communiqué.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.