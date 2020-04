Interrogé sur l’éventualité d’un piratage via le bluetooth, M. Breton a également assuré que la boîte à outil européenne comprenait « des contraintes extrêmement fortes de cybersécurité pour éviter ça ».

« On proposera des lignes rouges très très claires avec évidemment l’accord complet des Cnil nationales », les gendarmes de la protection des données privées, a encore assuré le ministre.

Ces principes sont contenus dans une « boîte à outils » élaborée par la Commission européenne afin de fixer « une ligne directrice, de ce que nous pensons qu’il fallait faire et ne pas faire », a-t-il précisé. « L’objectif c’est qu’elle soit maintenant acceptée, dans la semaine, les 10 jours qui viennent, par l’ensemble des Etats membres » de l’UE.

« Il est hors de question, on ne soutiendra jamais, jamais, des mesures qui soient des mesures coercitives », a déclaré M. Breton dimanche dans l’émission Le Grand Jury, coorganisée par RTL, Le Figaro et LCI. L’utilisation doit se faire « uniquement sur la base du volontariat. »

En vue du déconfinement, plusieurs pays planchent sur des applications mobiles qui permettraient, grâce à leurs smartphones, de repérer et prévenir les personnes ayant été en contact avec quelqu’un de contaminé.

