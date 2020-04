Covid-19: une messe pascale clandestine en l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet

En mars un prêtre avait écopé d’un rappel à la loi pour avoir célébré une messe, dans un camping privé en Isère, tandis que les treize fidèles présents avaient été verbalisés pour non respect du confinement lié au coronavirus.

A leur arrivée, les portes de l’église, connue pour son rite conservateur et notamment la messe en latin, étaient fermées. A minuit, une personne est sortie et a déclaré aux forces de l’ordre qu’il y avait effectivement une quarantaine de fidèles à l’intérieur.

Une messe pascale clandestine s’est tenue dans la nuit de samedi à dimanche à l’église traditionaliste Saint-Nicolas-du-Chardonnet à Paris, en présence de fidèles, et le prêtre a été verbalisé pour non-respect du confinement, a-t-on appris de source policière.

