Des migrants enfermés en centre de rétention dénoncent « des mauvaises conditions sanitaires »

Ces dernières semaines, la poursuite de l’activité des CRA a fait l’objet d’un bras de fer entre le gouvernement et les défenseurs des migrants.

« Ils ne peuvent pas nous renvoyer car il n’y a pas d’avions alors ils doivent nous libérer. On ne veut pas attraper le coronavirus enfermé », déclare Yousri qui a « entamé une grève de la faim samedi ».

La préfecture de Seine-et-Marne précise qu’« aucun cas de Covid-19 » n’a été détecté au Mesnil-Amelot qui est le plus grand CRA de France, situé à quelques centaines de mètres des pistes de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Enfermés depuis le début du confinement, des retenus se disent « en panique » et dénoncent « des mauvaises conditions sanitaires ». « L’un d’entre nous a été libéré, il y a quelques jours à la suite d’une suspicion de Covid-19 ».

Dans un communiqué commun, des sans-papiers déclarent avoir subi des « coups de matraque et des gaz lacrymogènes ». Des affirmations que conteste la préfecture.

Près d’une cinquantaine d’hommes enfermés dans le centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) ont passé la nuit de samedi à dimanche dans la cour du bâtiment pour dénoncer « des mauvaises conditions sanitaires » et réclamer leur libération, a-t-on appris de sources concordantes.

