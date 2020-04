France: le confinement pourrait être prolongé au-delà du 10 mai

Le président Macron doit s’adresser aux Français lundi soir lors d’une allocution télévisée après avoir mené une série de consultations auprès de médecins, d’élus, d’associations et de ses homologues européens.

La France est confinée depuis le 16 mars et tout retour à la normale ne sera pas immédiat. Pas question par exemple de rouvrir aussitôt commerces et écoles, mais une réouverture des écoles seulement en septembre n’est pas décidée, selon ces sources.

Au total, 13.832 personnes sont mortes de la maladie Covid-19 en France, avec 635 de plus en 24 heures, selon le dernier bilan officiel samedi.

