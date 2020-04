Inquiétudes pour des dizaines de migrants portés disparus en Méditerranée

Sollicitée par l’AFP à Varsovie, Frontex n’a pas commenté ces informations. Egalement contactées, les autorités maltaises et les garde-côtes italiens n’ont pas réagi.

« Les informations qui ont circulé sont très préoccupantes. Et malheureusement, par expérience, nous considérons comme probable le fait qu’il y ait toujours eu des naufrages en mer dont on n’a pas connaissance », a-t-il ajouté.

De son côté, pour l’OIM, Flavio Di Giacomo, a expliqué à l’AFP qu’« en l’absence d’embarcations présentes sur zone, il est très difficile pour le moment de confirmer qu’il y a bien eu naufrage et le nombre de victimes ».

« Nous sommes très inquiets. Il semble qu’au moins une embarcation se soit retournée et il n’y a plus de contacts avec une autre. Mais nous n’avons pas de confirmation de la part des autorités », a déclaré à l’AFP Carlotta Sami, porte-parole en Italie de l’UNHCR. « La crise actuelle » du coronavirus « ne peut pas rendre moins impératif le secours aux naufragés », a-t-elle ajouté.

Sollicités par l’AFP, l’UNHCR, l’agence onusienne pour les réfugiés, et l’Office international pour les migrations (OIM), ont indiqué ne pas être en mesure de confirmer ou d’infirmer le naufrage.

Dimanche, l’agence européenne de contrôle des frontières Frontex « a repéré quatre bateaux pneumatiques », « l’un d’entre eux a chaviré et nous présumons qu’il a coulé avec des personnes à bord », a twitté l’association Sea-Watch International.

Le sort de dizaines de migrants, dont l’embarcation aurait chaviré au large de Malte, suscitait dimanche la vive inquiétude d’organisations internationales et d’ONG.

