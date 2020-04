Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont noté dimanche « la grande importance » de l’accord de l’Opep et ses partenaires sur une baisse historique de la production de pétrole.

Lors d’un appel téléphonique entre les deux dirigeants, « il a été noté encore une fois la grande importance de l’accord au format »Opep"« sur la baisse de la production de pétrole », a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Le Kremlin a précisé qu’un appel commun a également eu lieu entre Vladimir Poutine, Donald Trump et le roi Salmane d’Arabie saoudite.

« Les (trois) leaders ont soutenu l’accord conclu dans le cadre de l’Opep" sur la limitation volontaire et par étape de la production de pétrole dans le but de stabiliser les marchés mondiaux et d’assurer la viabilité de l’économie mondiale », a affirmé le communiqué.

L’Opep et ses partenaires ont convenu dimanche soir de la « plus grande baisse de production de l’histoire », dans l’espoir de faire remonter les prix du pétrole en pleine pandémie de coronavirus et malgré les tensions entre Moscou et Ryad.