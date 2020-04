Turquie: démission du ministre de l’Intérieur critiqué pour sa gestion du confinement

Dans le cadre de cette répression, plusieurs dizaines de milliers de personnes soupçonnées de soutenir les putschistes, mais aussi des opposants pro-kurdes et des journalistes critiques, ont été arrêtées.

A ce titre, M. Soylu, réputé pour sa poigne et sa rhétorique brutale, a piloté les purges massives qui ont été lancées après le putsch avorté.

Près de 57.000 personnes ont été infectées et environ 1.200 personnes sont mortes, selon le dernier bilan officiel publié dimanche par le ministère de la Santé.

« Il s’agissait d’une mesure prise de bonne foi, visant à ralentir autant que possible la propagation de l’épidémie pendant le week-end », a-t-il ajouté.

De nombreux opposants et internautes avaient dans la foulée critiqué le gouvernement pour la manière dont ce confinement a été mis en oeuvre, accusant les autorités d’avoir mis en danger la vie de milliers de personnes.

Vendredi soir, le ministère de l’Intérieur avait pris des millions de Turcs de court en annonçant l’entrée en vigueur deux heures plus tard d’une interdiction de sortir pendant 48 heures dans les 30 plus grandes villes du pays.

« Que ma nation, à laquelle jamais je n’ai voulu nuire, et notre président, à qui je serai fidèle toute ma vie, me pardonnent. Je quitte la fonction de ministre de l’Intérieur que j’ai eu l’honneur de remplir », a déclaré Süleyman Soylu dans un communiqué.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.