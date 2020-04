Virus: le nombre de morts quotidiens repart en hausse en Espagne

En revanche, l’arrêt durant deux semaines des activités non essentielles qui a mis la quatrième économie de la zone euro quasiment à l’arrêt doit prendre fin lundi après le week-end pascal.

Les près de 47 millions d’Espagnols n’ont le droit de sortir de chez eux que pour aller travailler si le télétravail n’est pas possible, acheter à manger, se faire soigner ou sortir leur chien. Toute promenade ou activité sportive à l’extérieur leur est interdite.

Le confinement des plus stricts auquel est soumis le pays depuis le 14 mars a été prolongé jusqu’au 25 avril inclus mais le chef du gouvernement Pedro Sanchez a déjà prévenu qu’il devrait l’être encore et a mis en garde contre tout relâchement.

Samedi, ce chiffre s’était élevé à 510, dans le troisième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie derrière les Etats-Unis et l’Italie.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.