Virus: nouvelle réunion par visioconférence des pays producteurs de pétrole dimanche

La Russie, non-membre de l’Opep mais deuxième producteur mondial, est le chef de file des partenaires du cartel. Mexico trouvait excessif l’effort qui lui était réclamé (réduction de production de 400.000 barils par jour), comparé à d’autres pays. Les Etats-Unis ont accepté d’aider le Mexique à atteindre son quota de réduction pour parvenir à un accord mondial et freiner la chute des prix.

Après de longues négociations, vendredi à l’aube, l’Opep et ses partenaires se sont entendus, à l’exception du Mexique, sur une réduction en mai et juin de la production mondial à hauteur de 10 millions de barils par jour, selon l’Opep.

« La rencontre se déroulera dans le cadre des consultations issues de la réunion, le 9 avril, des ministres des pays de l’OPEP et hors OPEP. La réunion sera présidée par le ministre saoudien de l’Energie, Abdulaziz bin Salman, et coprésidée par le ministre russe de l’Energie, Alexander Novak », a-t-elle indiqué.

Les ministres des pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ceux ayant participé à la « déclaration de coopération » se retrouveront à 16H00 GMT, selon Zamina Alieva, la porte-parole du ministre de l’Energie azerbaïdjanais, citée dans un communiqué du ministère.

Cette source ayant requis l’anonymat n’a pas donné plus de détails sur l’organisation de la rencontre virtuelle, confirmée dimanche par l’Azerbaïdjan.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.