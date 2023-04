Fédération française de tennis : le document au cœur de la controverse

DepuisDepuis plusieurs semaines, le président de la Fédération française de tennis (FFT), Gilles Moretton, est au cœur d’une très vive polémique, à cause d’une gestion brutale des relations sociales, et à cause de possibles irrégularités dans la commercialisation de billets de Roland-Garros. Pour ce dernier volet, deux procédures judiciaires ont été engagées. D’abord, sept dirigeants ou ex-dirigeants de la FFT ont déposé une plainte auprès du parquet national financier pour détournement de biens publics et pour corruption. Puis, l’association Anticor a fait un signalement également auprès du parquet national financier, faisant les mêmes griefs.