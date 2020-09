Explosion de la rue de Trévise: la mairie de Paris et un syndic mis en examen

La mairie de Paris et le syndic de copropriété de l’immeuble devant lequel s’est produite l’explosion de la rue de Trévise à Paris qui a tué quatre personnes en janvier 2019, ont été mis en examen la semaine dernière, notamment pour « homicides et blessures involontaires », a appris mardi l’AFP de sources judiciaire et proches du dossier.