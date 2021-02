Le taux de chômage a fortement reculé, à 8% au quatrième trimestre 2020 contre 9,1% au troisième, revenant à son niveau d’avant-crise (8,1%), mais cette baisse est « en partie en trompe l’oeil » selon l’Insee du fait qu’un certain nombre de personnes ont renoncé à chercher un emploi à cause du second confinement.