La "taxe carbone" multipliée par plus de deux en Allemagne d'ici le 1er janvier 2021

16 décembre 2019 Par Par Agence Reuters

Le gouvernement allemand et les exécutifs régionaux se sont mis d'accord pour multiplier par plus de deux le montant de la taxe appliquée aux émissions de carbone et la porter à 25 euros par tonne, rapporte lundi l'agence DPA.